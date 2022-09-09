Бадибанга стал первым бельгийцем в истории одесситов. О переходе 30-летнего вингера "моряки" сообщили в Instagram.

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Новичок присоединился к Черноморцу на правах свободного агента. Успел поиграть за ряд клубов – Ордабасы, Шахтер Караганда, Андерлехт (стал чемпионом Бельгии 2011/12), Шарлеруа, Шериф и другие. В составе Шерифа признавался лучшим легионером чемпионата Молдовы. Последний год выступал в Греции.

Зиги Бадибанга может сыграть на любой позиции в атаке. В его карьере есть 7 матчей за молодежную сборную Бельгии (2 гола). За национальную команду не выступал.

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