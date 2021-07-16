Черноморец официально продлил контракты с двумя игроками
21:22 - Читати українською
Одесский Черноморец переподписал соглашения с двумя представителями "моряков" перед стартом УПЛ.
Алексей Паламарчук и Илья Путря будут защищать цвета Черноморца и в следующем сезоне, сообщает официальный Instagram одесситов.
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Пресс-служба не разглашает сроки нового контракта, но Transfermarkt информирует, что оба игрока будут выступать до конца июня 2022 года.
К слову, Паламарчук сыграл в 8 матчах в составе Черноморца в прошлом сезоне, пропустив 8 мячей. Путря же провел 24 встречи за одесситов в сезоне 2020/21, отметившись 2 голами и 2 результативными передачами.
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