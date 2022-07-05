Черноморец официально продлил контракт с 39-летним Кравченко – старейший игрок в нынешней УПЛ
Черноморец без раздумий сохранил своего капитана и главного ветерана чемпионата Украины.
Полузащитник Сергей Кравченко продлил свой контракт, информирует пресс-служба одесситов.
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В апреле хавбеку исполнилось 39, и именно он является старейшим действующим игроком УПЛ. Впрочем, это не мешает ему регулярно играть и приносить пользу Черноморцу. В минувшем сезоне ветеран успел провести 13 матчей и отличиться одним голом.
Кравченко выступает за "моряков" с февраля 2021 года, ранее защищал цвета Карабаха, Ворсклы, Динамо, Днепра, Волыни, СК Днепр-1. За сборную Украины отыграл 10 матчей и отличился одним голом.
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