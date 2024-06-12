Пресс-служба Черноморца объявила о подписании сразу двух опытных исполнителей. Новичками команды стали защитник Зари Богдан Бутко и голкипер Шахтера Артур Рудько. Об условиях соглашения и сроках контракта не сообщается.

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Напомним, Бутко – воспитанник Шахтера, в котором и начал профессиональную карьеру в 2008 году. В структуре "горняков" находился до июля 2021 года. Успел поиграть в аренде за Волынь, Мариуполь, российский Амкар, польский Лех и турецкий Эрзурумспор. Последним его клубом была Заря, за которую в прошлом сезоне он провел 14 матчей (2 ассиста). За сборную Украины отыграл 33 матча. Transfermarkt оценивает его в 200 тысяч евро.

Рудько – воспитанник Динамо. На контракте в киевском клубе находился с 2009 по 2019 годы (за главную команду провел лишь 20 матчей). Выступал в аренде за Говерлу. После трех сезонов в кипрском Пафосе присоединился к Металлисту, откуда отправлялся в польский Лех. В Шахтере – с сентября 2023 года. В прошлом сезоне провел за "горняков" лишь 1 матч, в котором отстоял "на ноль". Его контракт с дончанами был действителен еще один сезон. Transfermarkt оценивает вратаря в 200 тысяч евро.

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