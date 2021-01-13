"В некоторых СМИ и социальных сетях появились публикации о том, что в Хозяйственном суде Одесской области открыто проведение процедуры банкротства футбольным клубом Черноморец. Естественно, данная информация вызвала серьезное беспокойство одесских болельщиков. Могу успокоить всех поклонников "моряков".

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К жизнедеятельности нашего клуба эти публикации не имеют никакого отношения. Поводов для беспокойства нет. У нас все идет по плану. Черноморец выходит из отпуска 20 января. Будет проведено медицинское обследование футболистов, и на нашей базе в Совиньоне состоится первый тренировочный сбор. Для команды "моряков" чемпионат страны возобновится 5 марта", – цитирует Мисюру официальный сайт Черноморца.

Добавим, что одесситы ушли зимовать на третьей строчке Первой лиги, которая дает право выхода в элиту.

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