Черноморец объявил о подписании контракта с новым футболистом – Хобе Мухаммедом.

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Новичок уже прибыл в Одессу и готов участвовать в новых вызовах, защищая цвета "черно-синей" команды. По информации Transfermarkt, Хобе присоединился к Черноморцу как свободный агент, подписав контракт на один год.

Напомним, что полузащитник выступает в Украине с 2024 года, когда на правах свободного агента присоединился ко второй команде Полесья.

К слову, Черноморец по итогам прошлого сезона вылетел в Первую лигу.

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