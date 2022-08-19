Черноморец в своем Telegram-канале сообщил, что Александр Гладкий снова будет защищать цвета одесситов.

Динамо подписало первого летнего новичка – украинец на проблемную позицию должен приехать досрочно

"Моряки" не разглашают ни срок контракта, ни сумма перехода нападающего из Зари. Александр уже выступал за Черноморец с марта по август 2018 года, отличившись 2 голами и 2 ассистами в 9 поединках.

Также Гладкий успел поиграть за Шахтер, Зарю, Динамо, Днепр и турецкие Адана Демирспор и Ризеспор. Наибольших свершений Александр достиг в Шахтере, с которым стал обладателем Кубка УЕФА, а также одержал историческую победу над Барселоной на Камп Ноу, оформив дубль в ворота каталонцев.

У лігві ворога: Коваль зупиняв Мілевського і виходив в ЛЧ, а зараз живе в Придністров'ї – як він до цього докотився?