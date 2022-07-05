Черноморец объявил о продолжении сотрудничества с тремя игроками
Одесский клуб решил пролонгировать соглашения еще троих представителей команды.
"Моряки" опубликовали в своем Telegram-канале пост о продлении контрактов с Максимом Брагару, Данилом Варакутой и Андреем Штогриным. Сроки новых соглашений не разглашаются.
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Интересно, что Черноморец выложил сообщение в 19:36 – одесский клуб был основан в 1936 году.
Напомним, накануне "моряки" заключили соглашение с канадским легионером Манджрекаром Джеймсом, украинцами Сергеем Стахановым и Максимом Войтиховский, а ранее подписали Евгения Селина и Сергея Политыла.
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