"Моряки" опубликовали в своем Telegram-канале пост о продлении контрактов с Максимом Брагару, Данилом Варакутой и Андреем Штогриным. Сроки новых соглашений не разглашаются.

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Интересно, что Черноморец выложил сообщение в 19:36 – одесский клуб был основан в 1936 году.

Напомним, накануне "моряки" заключили соглашение с канадским легионером Манджрекаром Джеймсом, украинцами Сергеем Стахановым и Максимом Войтиховский, а ранее подписали Евгения Селина и Сергея Политыла.

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