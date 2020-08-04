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Черноморец объявил о досрочном разрыве контракта с Янаковым – игрок близок к переходу в Зарю

12:58 - Читати українською
Черноморец объявил о досрочном разрыве контракта с Янаковым – игрок близок к переходу в Зарю
Денис Янаков / фото ФК Динамо

Вингер Денис Янаков больше не является игроком одесского Черноморца.

Динамо досрочно вернуло Дениса Янакова из аренді в Черноморце, сообщает официальный сайт одесситов.

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Интересно, что вчера, 3 августа, появилась информация, якобы игрок провел тренировку в составе луганской Зари.

Напомним, Янаков последние полгода провел в составе Черноморца, отыграв 8 матчей и отметившись 4 голами.

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