"Моряки" до сих пор не получили зарплату за последние месяцы.

Игроки Черноморца, которые были в команде в прошлом сезоне, до сих пор ждут зарплату за июнь 2023 года, май и июнь 2024 года, а также на часть премиальных за осеннюю часть чемпионата, сообщает Sport.ua.

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Футболисты, которые присоединились к Черноморцу в начале года, не получили заработанное за май и июнь, но, по неофициальной информации, эта проблема значительно меньше повлияла на легионеров команды.

Напомним, недавно Черноморец возглавил новый главный тренер Александр Бабич, который работал в болгарском ФК Пирин. Предыдущий тренер "моряков" Роман Григорчук покинул команду и перешел в азербайджанский Нефтчи.

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