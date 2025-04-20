В прошлом туре Верес второй раз в сезоне одолел Зарю со счетом 2:1, повторив результат первого круга. "Моряки" же уступили Оболони в довольно равном матче (0:1).

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Черноморец активно начал сегодняшний матч и быстро получил награду за свою инициативу. Уже на 8-й минуте Лацабидзе забросил мяч в штрафную, Янаков подхватил его, сместился под правую ногу и рикошетом от стойки поразил ворота – 0:1!

На экваторе первого тайма Верес имел прекрасную возможность: затяжная атака завершилась прострелом с правой бровки, где Степанюк не смог попасть по мячу, а удар Дахновского парировал Аниагбосо. В конце этой половины встречи команды обменялись несколькими неплохими моментами, но то не хватало точности, то защитники действовали отлично.

На старте второго тайма Верес сумел отыграться, как только Ракицкий покинул поле. Вовченко в последний момент удалось выполнить подачу в штрафную, где Гончаренко сбросил мяч на Степанюка, а тот точно пробил в ворота. А уже на 61-й минуте хозяева вышли вперед. Гайдучик выиграл верховую борьбу и сбросил мяч на Дахновского, который левой ногой элегантно забросил сферу за шиворот Аниагбосо – 2:1!

Больше результативных действий в матче не было. Сегодня в Ровно победу одерживает Верес – 2:1. Сейчас "волки" занимают 7-е место в турнирной таблице УПЛ с 35 очками, а Черноморец в зоне вылета – предпоследнее место с 18 баллами.

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