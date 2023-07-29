Панамский легионер Альфредо Стивенс решил не испытывать судьбу и вернулся на родину.

Форвард сборной Панамы Альфредо Стивенс покинул расположение Черноморца, сообщает "ТаТоТаке".

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28-летний футболист был готов подписать контракт с "моряками", однако после недавних массированных обстрелов Одессы российскими оккупантами решил не рисковать и отказался от сотрудничества с командой Романа Григорчука.

К слову, в Южную Пальмиру панамец приехал в статусе свободного агента. Transfermarkt оценивает его в 350 тысяч евро.

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