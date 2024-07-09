Черноморец официально объявил о назначении главным тренером команды Александра Бабича.

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Александр Бабич, работавший в болгарском ФК Пирин, очень стремился вернуться в украинский футбол. Он начал тренерскую работу в Черноморце в 2012-м. Также работал с одесской Жемчужиной, Мариуполем (с которым регулярно играл в еврокубках) и Кривбассом.

Напомним, Черноморец на должность главного тренера рассматривал сразу четырех кандидатов – Александра Бабича, Сергея Ковальца, Юрия Калитвинцева и Вячеслава Шевчука. Предыдущий тренер "моряков" Роман Григорчук покинул команду и перешел в азербайджанский Нефтчи.

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