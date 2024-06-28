Одесский клуб находится в поисках нового главного тренера после ухода Романа Григорчука.

Черноморец выбрал главных кандидатов на замену Роману Григорчуку – "моряки" уже выделили двух фаворитов, сообщает журналист Игорь Бурбас.

Григорчук официально покинул Черноморец и нашел новый клуб за рубежом

Первым из них является Юрий Калитвинцев, который с марта находится без работы после увольнения из Полесья. Также серьезно рассматривают Александра Бабича, который работает в Болгарии, но хочет вернуться в украинский футбол.

Напомним, что предыдущий тренер Черноморца Роман Григорчук покинул команду и перешел в азербайджанский Нефтчи.

"Грузини показали одним піжонам": Судаков, Циганков, Довбик нікуди не переходять, пісенна нація, "найкраще покоління"