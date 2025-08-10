Черноморец удачно начал нынешний сезон Первой лиги, победив тернопольскую Ниву со счетом 2:1. Еще в прошлой кампании “моряки” выступали в УПЛ, однако по итогам заняли последнее место и напрямую вылетели в низший дивизион.

"Были демократические выборы": Черноморец выбрал нового капитана – Ракицкий услышал вердикт

Сегодня Черноморец встретился с Подольем. Как команда-авторитет, недавно выступавшая в элите, "моряки" активнее начали матч и уже на 11-й минуте открыли счет. Невероятным голом отметился экс-игрок Шахтера Ярослав Ракицкий, который практически с центра поля точно пробил в ворота соперника!!! 1:0 в пользу Черноморца. На перерыв команды ушли при таком же счете.

Второй тайм не подарил таких ярких моментов и фактически не принес ничего существенного. Однако в компенсированное время "моряки" сумели отправить второй гол в ворота хмельничан – отличился Иван Когут. Таким образом матч завершился победой Черноморца, которая стала второй победой команды Александра Кучера в Первой лиге.

Черноморец уверенно одолел Ниву в первом официальном матче сезона