Одесский клуб продолжает наблюдать за представителями столичного гранда. Состав Черноморца может пополнить форвард Владислав Ванат.

Владислав Ванат досрочно покинул зарубежный сбор Динамо и уже вернулся в Украину. Это может быть связано с потенциальным трансфером.

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Как информирует Динамомания, 19-летний форвард имеет шансы перебраться в Черноморец. Если переход состоится, Ванат станет уже 13-м представителем "бело-синего" десанта в Одессе. Ранее ряды "моряков" пополнили Кучерук, Скорко, Кузык, Смирный, Цитаишвили, Михайленко, Тлумак, Мащенко, Билошевский, Надольский, Исаенко и Сухоручко.

К слову, Черноморец Юрия Мороза начнет сезон 25 июля, когда на выезде сыграет с черниговской Десной.

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