Бывший защитник Динамо и Десны Артем Сухоцкий близок к возвращению в Украинскую Премьер-лигу.

Черноморец близок к подписанию Артема Сухоцкого, находящегося сейчас в статусе свободного агента, сообщает Динамомания.

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Переход может произойти в ближайшее время. Добавим, что Сухоцкий оставался без клуба прошлым летом, когда завершился его контракт с Десной.

За свою карьеру Артем успел поиграть за молодежные команды Динамо, Ильичевец, Александрию, Заря, Динамо Минск и Слован.

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