Черноморец может усилиться чемпионом мира U-20

Наставник Черноморца Остап Маркевич продолжает активную трансферную политику – одесский клуб подписал уже девять новичков.

Полузащитник Александрии Кирилл Дрышлюк может стать игроком Черноморца, сообщает издание Footboom. Одесский клуб хочет взять 20-летнего игрока в аренду и Александрия готова на такой шаг, чтобы обеспечить своего футболиста игровой практикой. Чемпион мира уже прибыл на просмотр в Южную Пальмиру.

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Напомним, Дрышлюк – воспитанник киевского Динамо. Свою профессиональную карьеру футболиста он начал в 2016 году в кропивницкий Зирке. В 2018 году перешел в Александрию. В прошлом году в составе юниорской сборной Украины (U-20) стал чемпионом мира.

В текущем сезоне он сыграл за свой клуб лишь один матч в Кубке Украины. Transfermarkt оценивает футболиста в 300 тысяч евро.

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