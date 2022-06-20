Одесситы снова рассматривают вариант с приглашением 31-летнего Богдана Бутко, информирует Профутбол Digital.

Черноморец остался без легионеров – команду покинул даже экс-защитник сборной Украины

Роман Григорчук еще зимой хотел подписать защитника, но тогда помешала травма. Бутко больше года находится в статусе свободного агента и не участвует в официальных матчах. Последним его клубом был Эрзурум, где он выступал на правах аренды.

Напомним, Бутко – воспитанник Шахтера. За основную команду "горняков" провел 64 матча, а остальное время играл в арендах (Мариуполь, Волынь, российский Амкар, польский Лех и турецкий Эрзурум). Также Богдан имеет в своем активе 32 поединка за сборную Украины.

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