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Черноморец может подписать Сикорского, которого из-за визита в Россию отчислил Агробизнес

10:56 66 Читати українською
Черноморец может подписать Сикорского, которого из-за визита в Россию отчислил Агробизнес
Игорь Сикорский / фото: FootBoom

Бывший нападающий агробизнеса Игорь Сикорский может продолжить карьеру в одесском Черноморце.

Сикорский после расторжения контракта с Агробизнесом ведет переговоры с одесским Черноморцем, утверждает Sport Arena.

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Напомним, что Агробизнес разорвал договор с игроком из-за поездки Сикорского в Россию. Сам футболист подчеркнул, что был в стране-агресоре по приглашению родственников.

Отметим, что "моряков" возглавляет Остап Маркевич, который ранее был главным тренером Агробизнеса.

В текущем сезоне Первой лиги Сикорский провел за Агробизнес 18 матчей, забив восемь голов и отдав две результативные передачи.

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