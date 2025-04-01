"Команда-разочарование февраля-марта? Конечно, это Черноморец. Одесская команда с имеющимися футболистами не должна проигрывать аутсайдерам, которые ниже по рангу – Ингульцу и Левому Берегу. Не случайно там произошла смена тренера.

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Удастся ли Кучеру сохранить Черноморец в УПЛ? Тяжело сказать. Все будет зависеть от сыгранности, а календарь у Черноморца очень тяжелый. Открою вам тайну, что на месте Кучера мог быть я. Я долго колебался, но принял решение продлить творческий отпуск, хотя работать хочется и нужно. Почему отказал Черноморцу? Я еще полностью не восстановился после операции, и был еще ряд причин", – сказал Шаран в комментарии Украинскому футболу.

Напомним, 24 марта Александр Кучер заменил Александра Бабича на посту главного тренера Черноморца. Бабич же перешел на должность спортивного директора.

К слову, сейчас "моряки" занимают 16-е место в турнирной таблице УПЛ с 15-ю очками.

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