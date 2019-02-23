Черноморец минимально обыграл Львов

В матче 19 тура УПЛ Черноморец на выезде одержал победу над Львовом. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

УПЛ, 19-й тур

Львов – Черноморец – 0:1

Гол: Гошкодеря, 32

Старт матча выдался за хозяевами, которые активно начали встречу. Впрочем, защита Черноморца уверенно отразила первый натиск. Впоследствии одесситы провели несколько атак, но Сарнавский сумел сохранить ворота "сухими".

Впрочем, на 32-й минуте Гошкодеря классно пробил из пределов штрафной, и мяч от перекладины залетел в ворота. Также первый тайм запомнился акцией фанатов Карпат, которые бросили на поле зажженные файера. Очевидно, это был протест против выступлений Львова на стадионе Украина.

Во втором тайме Львов полностью владел инициативой, но создать по-настоящему опасные моменты не смог. "Моряки" провели несколько классных контратак, но Гошкодеря оформить дубль не смог. В итоге – минимальная победа гостей.

Черноморец имеет в активе 15 очков и находится на 11 месте в таблице УПЛ, Львов с 23 пунктами остался на 8 месте.