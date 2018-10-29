Карпаты на выезде разгромили Черноморец и прервали 5-матчевую безвыигрышную серию в УПЛ

Карпаты встречались с Черноморцем в рамках 13 тура украинской Премьер-лиги. Счет и отчет о матче читайте на Футбол 24.

Соперники подходили к очному поединку на дне турнирной таблицы – только Арсенал-Киев был ниже. Черноморец имел 6-матчевую серию поражений в УПЛ, а Карпаты в чемпионате не выигрывали в течение 5 туров.

Старт встречи получился насыщенным на события. Уже на первой минуте Карпаты результативно зашли в штрафную "моряков". Карраскаль воспользовался прострелом Шведа и мощно пробил по воротам. Грачев рукой направил мяч мимо ворот, на что арбитр отреагировал назначением пенальти. К отметке подошел Швед – 0:1.

Черноморец имел возможность сразу сравнять счет, когда Бородай и Шевченко "привезли" у своих ворот, но удар Чорния с линии ворот вытащил другой защитник Карпат. Львовяне быстро ответили классной комбинацией с участием Понде, Гуцуляка и Карраскаля. Хорхе свел все на нет плохим ударом в дальний угол.

Команды продолжали действовать достаточно интенсивно, а не отсиживаясь в обороне. Активным был все тот же Карраскаль, который пытался самостоятельно обыгрывать по несколько оппонентов. На противоположном конце поля в центре внимания часто оказывался Чорний – форварду Черноморца в последний момент постоянно не хватало точности и удачи.

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После перерыва Карпаты быстро удвоили преимущество со стандарта. Прямой удар со штрафного от Гуцуляка Литовченко потянул, а вот с добиванием Понде не справился – партнеры ему не помогли. Далее снова в центре внимания оказался Карраскаль, который выполнил проход в стиле Месси, но забить снова не сумел.

Черноморец не сдавался и продолжал идти вперед. Атаки были примитивны, с большим количеством навесов, но в желании одесситам было не отказать. Карпаты выстояли и оформили разгром эффектным голом Мякушко на контратаке. Он получил передачу на ход с собственной половины поля, вышел на голкипера и красиво его перебросил – 0:3.

Впоследствии Мякушко в аналогичном стиле оформил дубль. Опять передача из глубины, снова быстрый выход один на один и снова ноль шансов для голкипера. А через пару минут Черноморец организовал 5-й гол на собственные ворота. Литовченко буквально подарил гол Гуцуляку, подозрительного не боровшись за мяч.

Карпаты прервали 5-матчевую безвыигрышную серию, набрали 13 очков и оторвались от предпоследнего места. Там с 9 баллами остался Черноморец.

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Украина. УПЛ, 13 тур

Черноморец – Карпаты – 0:5

Голы: Швед, 2 (пен), Понде, 47, Мякушко, 78, 90+4, Гуцуляк, 90+6