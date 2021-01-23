Как известно, накануне Черноморец вышел из отпуска и, пройдя медосмотр, приступил к подготовке ко второй части сезона.

Черноморец официально отреагировал на слухи о банкротстве клуба

По сообщению издания FootBoom, в одесской команде возникли серьезные проблемы с выплатой заработной платы. Последний раз футболисты получали деньги за октябрь прошлого года. Скоро задолженность будет насчитывать три месяца. В связи с этим команда оказалась перед непростым выбором: выплата долгов или тренировочный сбор в Турции.

Напомним, на зимнюю паузу команда Ковальца ушла на третьей строчке турнирной таблицы Первой лиги, набрав 28 очков. Ранее в Черноморце опровергли слухи о банкротстве клуба.

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