Одесситы переживают не лучшие времена – уход Романа Григорчука лишь одна из проблем, которую надо решить в это межсезонье.

После ухода Романа Григорчука в азербайджанский Нефтчи одесситы до сих пор не определились со следующим главным тренером, сообщает ТаТоТаке.

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Сейчас тренировочным процессом на базе в Совиньоне руководит наставник команды U-19 Анатолий Диденко, которому помогает Сергей Политыло. Тренеры из штаба Григорчука также покинули клуб – остался лишь тренер вратарей Андрей Глущенко. Другие же помощники Романа Иосифовича, Степан Матвеев и Михаил Савка, клуб уже покинули.

Основным кандидатом на должность наставника Черноморца является Александр Бабич, который сейчас до сих пор находится в Болгарии. Относительно состава команды, то здесь тоже все не очень хорошо. В распоряжении тренеров ограниченная обойма из 12-13 опытных футболистов, которых дополняют игроки юношеской команды. Завтра одесситы проведут контрольный матч – против Ингульца.

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