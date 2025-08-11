Черноморец готовится подписать легенду Динамо – он воссоединится с бывшим партнером по сборной Украины
"Моряки" решили усилить состав еще одним опытным защитником.
Черноморец готовится провести трансфер опытного защитника Евгения Хачериди, сообщает ТаТоТаке. Сегодня футболист должен прибыть на просмотр на клубную базу в Совиньон.
Идея привлечения 38-летнего центрбека возникла совместно между тренерским штабом Черноморца и самим игроком. В случае успешного просмотра Хачериди вновь окажется в одном клубе с бывшим партнером по сборной Украины Ярославом Ракицким.
Напомним, Хачериди начинал карьеру в мелитопольском Олкоме, после чего выступал за запорожский Металлург, луцкую Волынь, киевское Динамо, греческий ПАОК, белорусское Динамо Брест и любительский Штурм.
