Черноморец готовится провести трансфер опытного защитника Евгения Хачериди, сообщает ТаТоТаке. Сегодня футболист должен прибыть на просмотр на клубную базу в Совиньон.

Идея привлечения 38-летнего центрбека возникла совместно между тренерским штабом Черноморца и самим игроком. В случае успешного просмотра Хачериди вновь окажется в одном клубе с бывшим партнером по сборной Украины Ярославом Ракицким.

Напомним, Хачериди начинал карьеру в мелитопольском Олкоме, после чего выступал за запорожский Металлург, луцкую Волынь, киевское Динамо, греческий ПАОК, белорусское Динамо Брест и любительский Штурм.

