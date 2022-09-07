Черноморец близок к подписанию атакующего хавбека Зиги Бадибангу, сообщает UA-Football.

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30-летний бельгиец конголезского происхождения находится на просмотре в одесском клубе. Потенциальный новичок имеет лишний вес, поэтому долгое время был без игровой практики в греческом Анагеннисе, за который выступал с января по июль 2022-го.

Напомним, Бадибанга – воспитанник Андерлехта, с которым в сезоне 2009/10 стал чемпионом Бельгии и обладателем Кубка. Также выступал за местный Шарлеруа, нидерландский Де Графсхап, греческие Эрготелис, Астерас и Ларису, кипрскую Омонию, молдавский Шериф и казахские Ордабасы и Шахтер. Transfermarkt оценивает игрока в 250 тысяч евро.

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