Черноморец готов вернуться в УПЛ, – СМИ

Одесский Черноморец может вернуться в наивысший дивизион чемпионата Украины.

По информации Odessa online, "моряки" стабилизировали свое финансовое положение. Погасили долги и нашли средства на содержание команды.

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Сейчас команда активно тренируется, а новый наставник Черноморца Ангел Червенков просматривает потенциальных новичков команды.

После товарищеского матча с Балканами (3:1) Червенков решил отказаться от услуг сразу нескольких футболистов. Таким образом, в составе "моряков" стоит ожидать новых исполнителей.

Президент ФК Полтава Соболев объяснил, почему принял решение распустить команду

Напомним, ФФУ рекомендовала заменить Полтаву Черноморцем в новом сезоне, из-за роспуска футбольного клуба Полтава. Ранее Полтава отказалась выступать в УПЛ из-за недопуска стадиона Локомотив к соревнованиям.