Черноморец готов вернуться в УПЛ, – СМИ

Одесский Черноморец может вернуться в наивысший дивизион чемпионата Украины.
По информации Odessa online, "моряки" стабилизировали свое финансовое положение. Погасили долги и нашли средства на содержание команды.
Новинский прокомментировал слухи о покупке Черноморца
Сейчас команда активно тренируется, а новый наставник Черноморца Ангел Червенков просматривает потенциальных новичков команды.
После товарищеского матча с Балканами (3:1) Червенков решил отказаться от услуг сразу нескольких футболистов. Таким образом, в составе "моряков" стоит ожидать новых исполнителей.
Президент ФК Полтава Соболев объяснил, почему принял решение распустить команду
Напомним, ФФУ рекомендовала заменить Полтаву Черноморцем в новом сезоне, из-за роспуска футбольного клуба Полтава. Ранее Полтава отказалась выступать в УПЛ из-за недопуска стадиона Локомотив к соревнованиям.