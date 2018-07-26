Черноморец дозаявив форварда Плохотнюка на сезон УПЛ 2018/19

Нападающий Михаил Плохотнюк заявлен за одесский Черноморец на сезон УПЛ 2018/19.

УПЛ на своем официальном сайте сообщила, что одесский Черноморец заявил на сезон 2018/2019 нападающего Михаила Плохотнюка.

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Футболист уже выступал за "черно-синих", пока не перешел в киевское Динамо перед началом сезона 2017/2018.

Черноморец в 1 туре дома минимально переиграл Олимпик (2:1). Команда была возвращена в УПЛ после снятия Полтавы.

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