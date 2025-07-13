Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Черноморец выплатить американскому Лос-Анджелес Гэлаксу компенсацию за воспитание* мексиканского полузащитника Хорхе Эрнандеса. Сумма долга составляет 224 тысячи евро + 5% годовых, начиная с 21 марта 2022 года до даты фактической оплаты.

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Напомним, в январе 2022 года Эрнандес перебрался в Черноморец в статусе свободного агента из второй команды Лос-Анджелес Гэлакси, подписав контракт до 30 июня 2023 года. После начала полномасштабного вторжения России в Украину 8 марта 2022 года "моряки" разорвали контракт с Эрнандесом, а в мае 2022-го его подписал бельгийский Мехелен. За одесский клуб мексиканец так и не дебютировал.

23 октября 2024 года Черноморец подал апелляцию в CAS, однако после ее рассмотрения суд в Лозанне принял решение в пользу американского клуба и оставил в силе решение Палаты споров ФИФА.

Сейчас 24-летний футболист выступает за Сан-Антонио, который играет в USL – втором футбольном дивизионе США.

* Платеж за воспитание футболиста – это компенсация, которую новый клуб платит предыдущим командам футболиста за подготовку игрока в возрасте от 12 до 23 лет, если:

– игрок подписывает свой первый профессиональный контракт с новым клубом;

– футболист переходит в новый клуб пока ему не исполнилось 23 года.

Хорхе Эрнандес является воспитанником Лос-Анджелес Гэлакси. С 2019 до 2021 года футболист имел профессиональный контракт с американским клубом, а зимой 2022 года на правах свободного агента перешел в Черноморец в возрасте 21 года.

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