Бывший игрок сборной Украины и донецкого Шахтера Ярослав Ракицкий поделился эмоциями после второго матча за Черноморец после возвращения в футбол.

"Проигрываем матчи, которые нельзя было проигрывать": Григорчук прокомментировал игру ЛНЗ против своего бывшего клуба

"Хочу подчеркнуть, что Одесса заслуживает на команду именно в УПЛ. Только высший футбольный дивизион, ни один другой. Приятно помочь команде добыть положительный результат. Я понимаю, что, возможно, еще не на 100 процентов готов, но оставил на поле себя полностью. У ЛНЗ хорошая команда, но мы сегодня были лучше. В конце концов, нам победа была важнее для нас.

Команде хотелось поддержать Александра Николаевича Кучера, который только начал работу в клубе. Верю, что совместными усилиями мы сохраним Черноморец" в УПЛ", – заявил Ракицкий в интервью пресс-службе Черноморца.

Напомним, что Ракицкий вернулся в футбол после почти годичной паузы. С лета 2024 года защитник был без клуба и думал над завершением карьеры. Однако Александр Кучер уговорил его присоединиться к Черноморцу, который пока что идет в зоне вылета, находясь на 15 месте в турнирной таблице УПЛ после 23 туров.

Черноморец сенсационно одолел экс-команду Григорчука – ассист Ракицкого принес Кучеру первую победу после камбэка в УПЛ