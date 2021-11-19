Такая себе дуэль основы со вчерашней молодежкой киевлян. Где смотреть матч Черноморец – Динамо онлайн? Игру показывают портал oll.tv (при наличии платной подписки) и канал "Футбол 1", где в 18.45 начнет свою работу студия "УПЛ ONLINE". Матч, как и онлайн-трансляция Черноморец – Динамо на "Футбол 24", стартует в 19.30. Команда Луческу без дисквалифицированных Сидорчука, Забарного и Шапаренко стремится реабилитироваться после первого поражения за год в УПЛ. Одесситы, костяк которых составляют арендованные динамовцы, не проигрывают уже 3 тура подряд. Отметим, что в двух предыдущих выездных дуэлях против "моряков" киевляне тогда еще под руководством Хацкевича набрали всего 1 балл.

Черноморец – Динамо: анонс и прогноз на матч УПЛ

В основе номинальных хозяев 5 игроков, принадлежащих действующим чемпионам Украины. Больше всего динамовцев в защите Черноморца: Биловар, Кузык и Скорко. В опорной зоне Юрий Тлумак, сын легенды Карпат. Впереди Евгений Исаенко. В запасе еще четверо: Кадири, Билошевский, Михайленко и Сухоручко. Луческу дает шанс проявить себя Шкурину, Витиньо и Караваеву. Андриевский и Шепелев – тоже нечастые гости в старте, но в отсутствие Сидорчука и Шапаренко не имеют особой альтернативы. Всего 6 новых полевых игроков после Ворсклы.

Черноморец: Варакута – Скорко, Дубко, Биловар, Кузык – Вачиберадзе (к), Тлумак – Брагару, Исаенко, Авагимян – Бугай

Динамо: Бущан – Караваев, Сирота, Кендзера, Миколенко – Андриевский, Шепелев – Цыганков, Буяльский, Витиньо – Шкурин