Бескомпромиссную битву между Черноморцем и Динамо вполне можно назвать центральной в заключительном туре первого круга УПЛ. Хотя бы потому, что другие матчи на этой неделе никто не будет обсуждать уже через 5 минут после финального свистка – а вот встречу между одесситами и киевлянами ждали ещё с лета. Аренда 15-ти игроков столичной молодёжки вызвала бунт фанатов "моряков" (они даже нападали на клубный автобус), а "домашку" против "бело-синих" перенесли из Одессы в Киев. Зато динамовское руководство разрешило арендованным футболистам сыграть против своего клуба.

Суркис ответил на упрёки, что Черноморец – это фарм-клуб Динамо.

Подопечным Юрия Мороза в последнем туре удалось победить Рух в перестрелке с семью голами, причем команда по ходу поединка умудрилась растратить гандикап в три мяча. Победа позволила подняться из зоны вылета аж на 12-м строчку в таблице. По ожидаемым очкам "моряки" где-то там и должны находиться, ведь у них весьма хорошая атака – впрочем, оборона Черноморца вторая в УПЛ по количеству пропущенных голов (больше только у Мариуполя). Собственно матч против Руха стал яркой демонстрацией сути этого коллектива.

Динамо перед международной паузой умудрилось проиграть Ворскле в родных стенах. В принципе, поражение не соответствовало содержанию игры – полтавчане дали достойный бой, но у чемпиона было в разы больше моментов. По всем статистическим показателям киевляне серьезно превзошли соперника.

Впрочем, если вспомнить предыдущие поединки киевлян, то фиаско в последнем туре не будет выглядеть нелогичным. И в матчах с Мариуполем и против СК Днепр-1 "бело-синие" допускали потери концентрации на ровном месте и выглядели очень пассивно в одном из таймов. Мирча Луческу сердился на пресс-конференциях, требуя лучшей самоотдачи, но это не подействовало.

Расслабившись, динамовцы не только проиграли Ворскле, но пропустили Шахтер на первое место в турнирной таблице. Правда, по очкам у команд равенство, потому причин для паники нет – впрочем, право на осечку столичный гранд потерял. Сегодня необходимо побеждать Черноморец любой ценой.

Кадровая ситуация

Травмированные: Мартыненко – Миколенко, Нещерет, Супряга, Попов, Беседин, Кулач

Дисквалифицированные: Ванат – Забарный, Шапаренко, Сидорчук

Ориентировочные составы на матч Черноморец – Динамо

Черноморец: Варакута – Путря, Дубко, Биловар, Кузык – Михайленко, Тлумак – Цитаишвили, Исаенко, Авагимян – Бугай

Динамо: Бущан – Кендзёра, Сирота, Шабанов, Караваев – Андриевский, Шепелев – Цыганков, Буяльский, Витинью – Гармаш

Прогноз "Футбол 24" – 0:3

Динамо столкнулось с серьёзными кадровыми потерями, но на этот поединок Мирча Луческу всё равно провёл бы ротацию. Очевидно, что шансы на сенсацию у Черноморца равны шансам Украины стать чемпионом мира – когда-то это, возможно, и случится, но не сейчас. И не имеет значения, в каком составе выйдет одесситы и в каких отношениях они с руководством киевлян.

"Моряки" слишком слабы для Динамо, а подопечные Мирчи Луческу сегодня ещё и будут настроены, как следует. По крайней мере, так должно быть. В любом случае, ничто не должно помешать столичному клубу одержать уверенную победу.

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