Черноморец возместил старые долги, но три месяца зарплат до сих пор не выплачены.

Черноморец сделал шаг к финансовой стабилизации, рассчитавшись с командой за предыдущий сезон, проведенный в УПЛ. Как сообщает ukrfootball.ua, одесситы погасили задолженность за май.

В то же время полностью закрыть долги пока не удалось – по информации источника, перед футболистами остается задолженность за три месяца. Ранее в СМИ появлялась информация о проблемах базы клуба, где из-за долгов отключили электроэнергию. Для обеспечения тренировочного процесса приходилось использовать генератор.

Несмотря на финансовые трудности, команда Александра Кучера хорошо стартовала в новом сезоне Первой лиги. После трех туров Черноморец набрал семь очков и делит первое место в таблице вместе с Ворсклой.

