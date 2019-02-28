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Черноморец арендовал форварда сборной Исландии Вильхьяльмссона

17:14 4 Читати українською
Черноморец арендовал форварда сборной Исландии Вильхьяльмссона
Арни Вильхьяльмссон / ФК Черноморец

Нападающий Арни Вильхьяльмссон продолжит карьеру в чемпионате Украины.

"Моряки" на официальном сайте сообщили о договоренности с польским клубом Термалика об аренде Арни Вильхьяльмссона. Исландский нападающий стал первым представителем этой островной страны в УПЛ.

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Отметим, Вильхьяльмссон будет выступать в Черноморце под 99-м номером. Всего в карьере он сыграл 151 матч, в которых забил 46 голов. Кроме этого, в активе Арни один матч за сборную Исландии.

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Черноморец Черноморец Трансферы Трансферы чемпионата Украины Арни Вильхьяльмссон Арни Вильхьяльмссон
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