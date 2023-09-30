В рамках 9-го тура УПЛ Черноморец принимает Зорю, а Верес встретится с ЛНЗ. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

Черноморец – Заря

Весной одесситы и луганчане выдали один из лучших матчей сезона УПЛ, но вряд ли перформанс повторится сегодня. Нынешняя Заря находится на этапе перестройки – и пока процесс идёт тяжело. Валерию Кривенцову даже пришлось отступить от своих идеалов и перейти на схему с тремя защитниками, хотя основные принципы игры нового коуча заметны уже сейчас.

Команда старается выходить из обороны через короткие передачи и обыгрыши, а также желает активно прессинговать. В поединке с Гентом это частично работало, однако в целом Заре тяжело – атаки строятся через выносы, работа без мяча хромает, приходится садиться в "автобус". Игровая модель, которая дала результат в Лиге конференций, совсем не сработала с СК Днепр-1 в предыдущем туре (поражение 0:1), а перед этим подопечные Валерия Кривенцова проиграли Металлисту 1925 (0:2).

А вот Черноморец сейчас на ходу. "Моряки" в предыдущих двух турах переиграли Полесье и устроили разгром Александрии – как следствие, коллектив закрепился на третьей позиции в УПЛ. А потом одесситы еще и одержали волевую победу над мощным Кривбассом в Кубке Украины, причем ассистом отметился списанный всем миром Вакула.

Подопечные Романа Григорчука по организации позиционных атак и прессинга реально выглядят одной из лучших команд Украины. Это подтверждается победой над Динамо со счетом 3:2 – и никто бы не удивился аналогичному результату с Шахтером. Вот только Черноморец не всегда такой крутой, что признает и сам тренер. В частности, после триумфа над Динамо одесситы проиграли два матча подряд (Ворскле и Вересу), продемонстрировав существенные проблемы в переходных фазах.

Долгое время "моряки" чередовали поражения и победы. Сейчас эта "болезнь" будто отступила, но надолго ли? Сегодня и узнаем.

Кадровая ситуация

Травмированные: Билык, Шевченко, Войтиховский – Батагов, Бутко

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Черноморец – Заря

Черноморец: Варакута – Путря, Салюк, Ермаков, Брагару – Дада, Васильев, Шпорн – Брагару, Иеде, Авагимян

Заря: Турбаевский – Боль, Жордан, Снурницын – Яцык – Данченко, Антюх, Мишнёв, Волошин, Вантух – Герреро

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

Черноморец – однозначный фаворит, но не следует ставить все деньги на одесситов. "Моряки" посреди недели провели изнурительный поединок с Кривбассом, в то время как Заря отдыхала. Правда, Роман Григорчук проводил замены и имеет нескольких свежих топчиков в резерве, однако большая часть состава не изменится.

Этот матч даст ответ на вопрос о стабильности Черноморца. Пока кажется, что возвращение к старому чередованию "поражение-победа-поражение" не произойдет – хозяева выглядят слишком мощно для нынешней Зари, которой не хватает Батагова. Впрочем, луганчане за неделю могли и прибавить в реализации требований Валерия Кривенцова.

Ставим на успех "моряков", однако хозяевам будет непросто. Мягко говоря.

Верес – ЛНЗ

Верес продолжает борьбу за выживание, одержав всего одну победу в сезоне. Обидно, ведь подопечные Сергея Лавриненко демонстрируют довольно неплохой футбол – по крайней мере, намерены в него играть. Ровенчане долгое время шли в лидерах по точности пасов с продвижением, а по количеству передач в район штрафной они явно ближе к середнякам УПЛ.

Впрочем, отсутствие глубины состава и скромные возможности нынешних кадров выливаются в неудачи. Что и говорить, когда Верес недозабил 4,92 ожидаемых голов (лидер УПЛ по недобору) – показательным стал поединок с Оболонью в предыдущем туре, когда футболисты не попадали в пустые ворота с 7-10 метров. С другой стороны, этот матч разочаровал и отсутствием организации в первом тайме (киевляне могли устроить разгром).

ЛНЗ на проблемы с составом не жалуется, хотя уже третий ведущий футболист загремел в лазарет. Игроков с хорошим опытом УПЛ здесь хватает – и тренер у них соответствующий. Олег Дулуб ставит черкасцам грамотный футбол от обороны, который сразу же принес ничью с СК Днепр-1 и победу над Рухом. За поражение от Динамо новичку тоже не стыдно.

Команда, конечно, провалила старт встречи с грандом, однако это – следствие тактической ошибки. Киевлян боялись прессинговать, а в центре структуры ЛНЗ не было футболиста, способного цепляться за пасы от защитников. Когда же черкасцы перестроились и начали включать давление, "бело-синим" стало очень тяжело. Итоговые 2:4 дали понять, что с "семенным заводом" будет непросто всем – а это только начало сотрудничества с Дулубом.

Кадровая ситуация

Травмированы: Балан (под вопросом), Ющишин, Дахновский, Клёц, Близниченко – Лопырёнок, Рыбалка, Банада

Дисквалифицированы: Шестаков (Верес)

Ориентировочные составы на матч Верес – ЛНЗ

Верес: Паст – Гакман, Курко, Вовченко, Шевченко – Кучеров, Кучеренко – Марусич, Сикейра, В. Шарай – Гайдучик

ЛНЗ: Пеньков – Стасюк, Муравский, Селин, Норенков – Калюжный, Бойко – Наумец, Олейник, Пасич – Прядун

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

У ЛНЗ есть преимущество не только в кадрах и результатах. Черкасчане еще и имели отдых – из Кубка они вылетели еще в предыдущем туре, а вот Верес посреди недели встречался с Шахтером. Кстати, ровенчане держались достойно, 60 минут сдерживая дончан (а дальше произошел разгром).

Возможности для ротации у Сергея Лавриненко ограничены. Да и в основном составе "народный клуб" поражал только на отдельных отрезках. ЛНЗ выглядит значительно мощнее, поэтому ставим на победу подопечных Олега Дулуба.

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