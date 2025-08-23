Черноморец победил Зарю в 1/32 финала Кубка Украины (2:1). Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Уже в начале встречи Лопыренок вывел Черноморец вперед, и на перерыв "моряки" ушли с преимуществом.

После отдыха Будковский сравнял счет, но в середине второго тайма Хобленко во второй раз вывел представителя Первой лиги вперед.

Подопечные Виктора Скрипника пытались отыграться и перевести матч в серию пенальти, однако на этот раз фортуна была на стороне одесситов.

