Черноморец – Заря – 2:1 – видео голов и обзор матча Кубка Украины
18:50 - Читати українською
Черноморец победил Зарю в 1/32 финала Кубка Украины (2:1). Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".
завершено
12’
78’ Алексей Хобленко
Уже в начале встречи Лопыренок вывел Черноморец вперед, и на перерыв "моряки" ушли с преимуществом.
После отдыха Будковский сравнял счет, но в середине второго тайма Хобленко во второй раз вывел представителя Первой лиги вперед.
Подопечные Виктора Скрипника пытались отыграться и перевести матч в серию пенальти, однако на этот раз фортуна была на стороне одесситов.
