В рамках 13-го тура УПЛ 2024/25 Черноморец принимает Ворсклу, а Левый Берег сыграет с Ингульцом. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

Черноморец – Ворскла

Одесситы прервали свою 4-матчевую беспроигрышную серию, однако у них была уважительная причина. Команда встретилась с Шахтером – и дала достойный бой! Черноморец создал несколько моментов, сравнивал счет и действовал достаточно смело. Подопечные Александра Бабича заслужили на лестные отзывы, уступив сугубо на классе.

Ужасных провалов у "моряков" не было, за исключением выезда в Житомир. С другой стороны, больших триумфов коллектив тоже не знает. Черноморец еще не забивал больше одного гола, причем подавляющее их количество было проведено после 80-х минут – и спасало от поражения или ничьей. Волевые характеристики у футболистов присутствуют, но зона плей-офф за выживание расположена всего в двух очках позади.

Ворскла вернула Юрия Максимова, но пока что результаты неоднозначные. С одной стороны, полтавчане впервые с 16 августа забили два гола в одном матче, а потом 120 минут гоняли Динамо в Кубке – "зелено-белые" выглядели даже лучше киевлян. С другой стороны, ворскляне проиграли невыразительному Колосу в последнем туре, а ни одной победы за три игры команда так и не добыла.

Тренер жалуется на ограниченные кадровые возможности и тяжелый график. Очевидно, что сейчас для клуба важно просто дотерпеть до зимы – и желательно сделать это не в четверке аутсайдеров. Полтавчане находятся именно там, поэтому побеждать необходимо любой ценой. Кому нужен футбол с 9-матчевыми безвыигрышными сериями?

Кадровая ситуация

Травмированы: Крупский, Павлюк (Ворскла)

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Черноморец – Ворскла

Черноморец: Рудько – Бутко, Удод, Скиба, Кисель – Билошевский – Кайо, Габелок, Жаржу, Янаков – Хобленко

Ворскла: Исенко – Пердута, Хрипчук, Гучек, Бацула – Кане, Скляр, Челядин, Корниенко – Иеде, Ковталюк

Прогноз "Футбол 24" – тотал меньше 2,5

Соперники примерно равны, поэтому победителя определит рандом. Реальному прогнозу поддается результативность – вряд ли она будет высокой. Больше одного гола они не забивают, поэтому ставим на тотал меньше 2,5.

Левый Берег – Ингулец

Ингулец подходит к встрече без побед, а Левый Берег выиграл всего однажды – это произошло аж семь туров назад. У петровцев и киевлян худшая оборона УПЛ, если опираться на показатели ожидаемых пропущенных голов. "Казаки" лежат на дне таблицы, а "аисты" держатся в двух зачетных баллах от зоны прямого вылета.

За петровцами хотя бы интересно наблюдать, ведь у них неплохо поставлена атака. В том же матче с Динамо подопечные Василия Кобина забили два гола – хоть и пропустили пять. К тому же за Ингулец выступает Паламарчук, который парировал четыре пенальти за последние шесть туров (правда, один не пошел в статистику, ведь его заставили перебивать).

Вне футбольного поля тоже скучать не приходится. Вот когда в последний раз украинские тренеры отправляли пятерых футболистов основы в дубль? А коуч Ингульца отправил – и это несмотря на очень короткую скамейку запасных. В "черный список" попали Ситало, Козак, Петько, Козыренко и Мельничук.

Вернемся на поле. Матчи Левого Берега, к сожалению, смотреть тяжело. Команда вообще не идет вперед. Выносы на Сухоручко и кучу дальних ударов нельзя назвать атакой. Даже главный тренер стал признавать – если постоянно обороняться, то в конце концов пропустишь. Стратегия тотального "автобуса" не оправдала себя, но способны ли киевляне изменить парадигму?

С одной стороны, поверить в это непросто. Слишком скромный у "аистов" кадровый потенциал. С другой стороны, вспоминается матч против Вереса, когда Левый Берег откровенно порвал ровенчан в контратаках. От новичка УПЛ хочется увидеть больше агрессии и смелости – иначе зачем играть в элите? Тем более, когда оборона успехов не приносит.

Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированы: Дедух (Левый Берег)

Ориентировочные составы на матч Левый Берег – Ингулец

Левый Берег: Механов – Соколов, Семенов, Якимов, Шаповал – Банада, Приходько – И. Когут, Спиваков, Сидней – Сухоручко

Ингулец: Паламарчук – Сидоренко, Виливальд, Шершень, Мысак – Волохатый – Белоцерковец, Сад, Пятов, Могильный – Кисленко

Прогноз "Футбол 24" – победа Ингульца

Аутсайдеры примерно равны, однако у команды Василия Кобина есть одно преимущество. Петровцы лучше действуют впереди, да и с реализацией у них проблем нет – киевляне же недозабили четыре из своих восьми ожидаемых голов. У них самая слабая атака в УПЛ.

Ингулец не настолько ужасен, чтобы идти без побед на протяжении 13-ти туров. Рискнем поставить на триумф гостей.

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