Черноморец – Верес – 0:1 – видео гола и обзор матча с нереализованным пенальти
Верес сумел удержать минимальную победу над Черноморцем в 11-м туре УПЛ. Смотрите видео гола и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.
Старт первого тайма был насыщенным для ровенчан: Евгений Пасич результативно замкнул передачу с фланга, а Валерий Кучеров жестко сыграл против Кадири и увидел перед собой красный "свет".
Верес в меньшинстве удержал минимальную победу над Черноморцем – одесситы не выигрывают в течение 7 матчей УПЛ
После этого Черноморец захватил инициативу и большими силами атаковал, а на 64 минуте заработал право на пенальти. Петря подошел к отметке, но Когут выручил Верес. Подопечные Вирта все же выстояли и поднялись на девятое место с 15-ю очками, Черноморец, в активе которого 6 пунктов, остался предпоследним.