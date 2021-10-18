Верес сумел удержать минимальную победу над Черноморцем в 11-м туре УПЛ. Смотрите видео гола и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.

Старт первого тайма был насыщенным для ровенчан: Евгений Пасич результативно замкнул передачу с фланга, а Валерий Кучеров жестко сыграл против Кадири и увидел перед собой красный "свет".

Верес в меньшинстве удержал минимальную победу над Черноморцем – одесситы не выигрывают в течение 7 матчей УПЛ