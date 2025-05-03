Шахтер захватил контроль над мячом с начала игры, но моментов было не очень много. Элиас пробил неточно, с выстрелом Педриньо справился Рудько. Черноморец также имел шансы – Ермаков пробил чуть выше с близкого расстояния. На 39-й минуте гол Бондаренко был отменен – Артем находился в офсайде.

Шахтер полурезервом разгромил Черноморец – Бондаренко и шоу бразильца приблизили "горняков" к Александрии

На старте второй половины Шахтер наконец открыл счет в игре. Бондаренко пробил низом со штрафного – рикошет подкорректировал траекторию, запутав Рудько, 0:1! Удвоить преимущество удалось на 71-й минуте – Невертон в классном сольном проходе прорвался в штрафную с левого фланга и покатил в дальний угол – 0:2! А через 4 минуты бразилец точным ударом в касание от стойки поставил точку во встрече.