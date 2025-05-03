Поединок в Одессе имел огромное значение для обеих команд. Черноморец держался на дне турнирной таблицы, отстав от зоны переходных матчей на пять зачетных баллов – в таких условиях любая потеря очков может стать фатальной. Шахтер же отставал от второй позиции на шесть очков, поэтому права на осечку не имел.

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Не все лидеры дончан приняли участие во встрече. Снова не смог сыграть Судаков, который из-за повреждения пропускал и Класичне. Относительно травм Ризныка, Матвиенко, Кевина и Конопли информации не было, но в заявку они не попали. Кроме того, в запасе остались Педро Энрике и Эгиналду, которых выпустили аж на 70-й минуте.

В первом тайме "горняки" провели втрое больше ударов (10:3), но реально голевых моментов возникало не так и много. До 30-й минуты вспоминается только стандарт со скидкой под удар Элиасу, но тот метров с 10-ти пробил мимо дальнего угла. Также у Педриньо был хороший обводящий выстрел с правого края штрафной, который парировал Рудько.

Все остальные эпизоды создавали панику, как на 44-й минуте, когда метров с восьми было проведено несколько заблокированных ударов и удар через себя по воробьям. Защитники одесситов более-менее держались. На 38-й минуте они пропустили гол после разрезного паса Крыськива на Бондаренко – тот качнул соперника и пробил под перекладину, но перед этим залез в метровый офсайд.

Команды отправились отдыхать при нулях на табло. В начале второго тайма Шахтер стал более конкретным в своих атаках. Так, уже на 50-й минуте Педриньо разрезал оборону пасом на Невертона, но тот не смог переиграть Рудько в ближнем бою. На 51-й же Педриньо вколотил из-за пределов штрафной мимо левой девятки.

Еще через четыре минуты счет был открыт. Дончанам помог стандарт, с которого отличился Бондаренко. Артем нанес прямой удар, а мяч рикошетом от стенки залетел в правый нижний угол – 0:1!

Это уже была заявка на победу, однако следующие 15 минут сохраняли интригу. Темп встречи оставался медленным, а моментов не возникало вообще. В такой мутной воде Черноморец мог поймать какую-то рыбку, поэтому Александр Кучер решил рискнуть. Он снял Ракицкого и выпустил форварда Безбородько, перестроившись на схему с двумя центрбеками.

И тут же прилетело наказание. Невертон подхватил мяч после единоборства свежего Эгиналду с Жаржу и полетел в проход левым флангом, переиграв Киселя и Ермакова. После этого бразилец пробил мимо Рудько – 0:2!

На 75-й же Эгиналду пробежал по левому флангу. Два защитника его снова не остановили (сказалось отсутствие подстраховки третьим ЦЗ), а бразилец покатил на линию полукруга. Там Бондаренко развернулся и отдал пас на левый край штрафной – Невертон же оттуда мощно пробил под перекладину. 0:3.

Шахтер мог забивать еще, но расточительство не дало развить успех. Дончане отпраздновали разгромную победу и приблизились к Александрии на расстояние трех очков – однако команда Руслана Ротаня свой матч проведет завтра. Черноморец остается на дне.

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