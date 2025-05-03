Шахтер полурезервом разгромил Черноморец – Бондаренко и шоу бразильца приблизили "горняков" к Александрии
В рамках 27-го тура УПЛ 2024/25 Шахтер победил Черноморец (3:0). Отчет о матче читайте на "Футбол 24".
Поединок в Одессе имел огромное значение для обеих команд. Черноморец держался на дне турнирной таблицы, отстав от зоны переходных матчей на пять зачетных баллов – в таких условиях любая потеря очков может стать фатальной. Шахтер же отставал от второй позиции на шесть очков, поэтому права на осечку не имел.
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Не все лидеры дончан приняли участие во встрече. Снова не смог сыграть Судаков, который из-за повреждения пропускал и Класичне. Относительно травм Ризныка, Матвиенко, Кевина и Конопли информации не было, но в заявку они не попали. Кроме того, в запасе остались Педро Энрике и Эгиналду, которых выпустили аж на 70-й минуте.
В первом тайме "горняки" провели втрое больше ударов (10:3), но реально голевых моментов возникало не так и много. До 30-й минуты вспоминается только стандарт со скидкой под удар Элиасу, но тот метров с 10-ти пробил мимо дальнего угла. Также у Педриньо был хороший обводящий выстрел с правого края штрафной, который парировал Рудько.
Все остальные эпизоды создавали панику, как на 44-й минуте, когда метров с восьми было проведено несколько заблокированных ударов и удар через себя по воробьям. Защитники одесситов более-менее держались. На 38-й минуте они пропустили гол после разрезного паса Крыськива на Бондаренко – тот качнул соперника и пробил под перекладину, но перед этим залез в метровый офсайд.
Команды отправились отдыхать при нулях на табло. В начале второго тайма Шахтер стал более конкретным в своих атаках. Так, уже на 50-й минуте Педриньо разрезал оборону пасом на Невертона, но тот не смог переиграть Рудько в ближнем бою. На 51-й же Педриньо вколотил из-за пределов штрафной мимо левой девятки.
Еще через четыре минуты счет был открыт. Дончанам помог стандарт, с которого отличился Бондаренко. Артем нанес прямой удар, а мяч рикошетом от стенки залетел в правый нижний угол – 0:1!
Счет в Одессе открыт ️- FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) May 3, 2025
артем Бондаренко #Шахтер #ЧерноморецШахтер pic.twitter.com/dejtWQcFs6
Это уже была заявка на победу, однако следующие 15 минут сохраняли интригу. Темп встречи оставался медленным, а моментов не возникало вообще. В такой мутной воде Черноморец мог поймать какую-то рыбку, поэтому Александр Кучер решил рискнуть. Он снял Ракицкого и выпустил форварда Безбородько, перестроившись на схему с двумя центрбеками.
И тут же прилетело наказание. Невертон подхватил мяч после единоборства свежего Эгиналду с Жаржу и полетел в проход левым флангом, переиграв Киселя и Ермакова. После этого бразилец пробил мимо Рудько – 0:2!
Как он разобрался! Соло Невертона?- FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 3 мая, 2025
️ Гол полузащитника в матче "Черноморец" "Шахтер"#Shakhtar #ЧерноморецШахтер pic.twitter.com/JrXIzysT6W
На 75-й же Эгиналду пробежал по левому флангу. Два защитника его снова не остановили (сказалось отсутствие подстраховки третьим ЦЗ), а бразилец покатил на линию полукруга. Там Бондаренко развернулся и отдал пас на левый край штрафной – Невертон же оттуда мощно пробил под перекладину. 0:3.
дубль Невертона!- ФК ШАХТАР ДОНЕЦК (@FCShakhtar) 3 мая, 2025
Бильярдный удар полузащитника #Шахтер #ЧерноморецШахтер pic.twitter.com/kCqmJOs7pk
Шахтер мог забивать еще, но расточительство не дало развить успех. Дончане отпраздновали разгромную победу и приблизились к Александрии на расстояние трех очков – однако команда Руслана Ротаня свой матч проведет завтра. Черноморец остается на дне.
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