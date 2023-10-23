Одесситы согласились на перенос поединка 12-го тура УПЛ против Шахтера.

Матч между Черноморцем и Шахтером не состоится 28 октября, как было запланировано ранее, сообщает официальный Telegram-канал одесситов.

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"Горняки" обратились к сопернику с просьбой перенести игру из-за участия в Лиге чемпионов и сложной логистики, связанной с насыщенным графиком. Новая дата матча Черноморец – Шахтер будет определена позже.

К слову, команды сейчас являются соседями по турнирной таблице – Шахтер третий (21 очко), а Черноморец пятый (19 баллов).

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