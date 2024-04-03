Перенесенный матч 12-го тура УПЛ между Черноморцем и Шахтером состоится 1 мая, сообщает официальный сайт УПЛ.

"Ему нужно искать новый клуб": журналист поставил крест на перспективах хавбека сборной Украины в Шахтере

Напомним, игра должна была пройти 28 октября 2023 года, но была перенесена по согласию клубов. "Оранжево-черные" попросили "моряков" изменить дату поединка из-за сложной логистики и участия "горняков" в Лиге чемпионов (матч против Барселоны проходил за три дня до запланированного поединка с одесситами – 25 октября). Черноморец согласился пойти на уступки Шахтеру.

Напомним, после 22-х туров дончане лидируют в турнирной таблице УПЛ, набрав 46 очков (и имеют 2 игры в запасе). Черноморец с 26-ю пунктами идет восьмым.

Шахтер одержал седьмую победу подряд в УПЛ, разгромив Оболонь – неудержимый Швед оформил 2+1 и удаление для соперника