toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
РЕАЛ МАДРИД - БАРСЕЛОНА ДЕСНА - ДИНАМО КИЕВ ЧЕРНОМОРЕЦ - ШАХТЕР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Черноморец – Шахтер: "горняки" прилетели в Одессу без Бутко и Тете

09:18 36 Читати українською
Черноморец – Шахтер: "горняки" прилетели в Одессу без Бутко и Тете
"Горняки" прилетели в Одессу без Бутко и Тете / ФК Шахтер

Донецкая команда прибыла в Южную Пальмиру на матч 20-го тура УПЛ против Черноморца.

Наставник "горняков" Паулу Фонсека взял в Одессу 19 исполнителей:

Черноморец – Шахтер: анонс матча УПЛ

Вратари: Анатолий Трубин, Андрей Пятов;

Защитники: Сергей Кривцов, Давид Хочолава, Николай Матвиенко, Исмаили;

Полузащитники: Сергей Болбат, Тарас Степаненко, Максим Малышев, Алан Патрик, Майкон, Фернандо, Маркос Антонио, Виктор Коваленко, Марлос, Тайсон, Манор Соломон;

Нападающие: Жуниор Мораес, Оларенважу Кайоде.

Отметим, что в заявку команды на матч против "моряков" не попали Богдан Бутко, который вылетел из-за травмы на три-четыре дня, Валерий Бондаренко, Веллингтон Нем и новичок команды Тете.

Матч 20-го тура УПЛ между Шахтером и Черноморцем сыграют сегодня, 2 марта. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 17 часов.

"Раніше мені казали, що граю, як Мессі". Манор Соломон – про армію Ізраїлю та вибір на користь Шахтаря, а не Ман Сіті

Теги
Шахтер Шахтер Черноморец Черноморец
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Черноморец – Шахтер: анонс матча УПЛ
    Україна — 08:3061 Черноморец – Шахтер: анонс матча УПЛ
11
час
:
54
мин
Реал Мадрид
21:45
Барселона
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук