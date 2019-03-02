Черноморец – Шахтер: "горняки" прилетели в Одессу без Бутко и Тете

"Горняки" прилетели в Одессу без Бутко и Тете / ФК Шахтер

Донецкая команда прибыла в Южную Пальмиру на матч 20-го тура УПЛ против Черноморца.

Наставник "горняков" Паулу Фонсека взял в Одессу 19 исполнителей:

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Вратари: Анатолий Трубин, Андрей Пятов;

Защитники: Сергей Кривцов, Давид Хочолава, Николай Матвиенко, Исмаили;

Полузащитники: Сергей Болбат, Тарас Степаненко, Максим Малышев, Алан Патрик, Майкон, Фернандо, Маркос Антонио, Виктор Коваленко, Марлос, Тайсон, Манор Соломон;

Нападающие: Жуниор Мораес, Оларенважу Кайоде.

Отметим, что в заявку команды на матч против "моряков" не попали Богдан Бутко, который вылетел из-за травмы на три-четыре дня, Валерий Бондаренко, Веллингтон Нем и новичок команды Тете.

Матч 20-го тура УПЛ между Шахтером и Черноморцем сыграют сегодня, 2 марта. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 17 часов.

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