"После удаления игрока Черноморца им стало труднее, а для нас наоборот – легче. Могли забить больше трех голов, но многие игроки в стартовом составе не выходили раньше вместе. Например, Пятов, Конопля, Сикан. Но все сыграли очень хорошо. Я очень доволен. Особенно молодые талантливые футболисты сыграли сегодня хорошо.

Что не понравилось в игре? Конечно, мы ожидали, что у Черноморца будет четыре игрока в обороне, а не пять. И поэтому вся фаза прессинга стала более сложной для нас. В начале мы не все делали правильно, но потом мы поняли и начали играть на правильных позициях, особенно во втором тайме. Кроме двух раз, где был чистый офсайд, ничего плохого для нас не происходило

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Как мне судейство? VAR точно улучшил футбол. Иногда везет, иногда нет. Но когда удалили в эпизоде ​​с Аланом, то я не думаю, что игрок Черноморца хотел делать больно Патрику. Впрочем, такие правила. Я не думаю, что он хотел делать больно. Когда VAR отменил оба гола, то было что-то не то. Раз не повезло нам, раз не повезло Черноморцу.

Что с Судаковым? Я думаю, ничего серьезного не произошло. Но я очень доволен, как он и Мудрик сыграли, потому что они оба талантливые игроки. И я стараюсь помочь, чтобы они стали сильными футболистами для Шахтера и сборной Украины", – заявил Де Дзерби в комментарии каналу "Футбол".

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