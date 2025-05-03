Шахтер потерял последний реальный шанс на золото УПЛ еще в матче с Колосом, который завершился четырьмя пропущенными голами. Дальнейшее Классическое преследовало цели совсем другого сорта. Во-первых, дончане не имели права отпускать Александрию в отрыв, а во-вторых – команда не имела права позволить Динамо отпраздновать чемпионство на своих глазах.

Шахтер и еще 2 клуба УПЛ получили наказание от УЕФА – "горняки" заплатят кругленький штраф, есть риск бана в еврокубках

С последней задачей "горняки" справились, но только благодаря феерическому отскоку. Шикарный первый тайм продолжился катастрофическим вторым – подопечные Марино Пушича должны были проиграть. Детальный анализ можете посмотреть в видео на ютуб-канале "Футбол 24".

Если же коротко – ничего удивительного не произошло. Шахтер привык играть отрезками, почти никогда не демонстрируя стабильности в течение всего матча. "Горняки" включают полную мощность на 30-45 минут, шокируя соперника со старта или дожимая его, когда тот устанет. При этом коллектив испытывает огромные проблемы в опорной зоне, пропуская большое количество контратак. Иногда контроль над игрой теряется полностью.

Вследствие особенностей кадровой политики и использования имеющихся ресурсов Шахтер оказался в ситуации, когда роль опорников стали выполнять Матвиенко и Бондаренко. Именно они прикрывали центр в Классическом дерби. Как показал опыт, решение не сало панацеей в обороне, а низкая позиция Артема еще и отсекала его от большинства контратак. Как следствие, дончанам часто не хватало игроков впереди...

Да и с позиционной атакой у Шахтера есть ощутимые трудности. Хоть без Судакова, хоть с ним. Кстати, вот уже неделю ничего не известно о характере травмы Георгия и степени готовности к возвращению. Все эти нюансы не могут быть оправданием, если "горняки" отдадут очки еще и Черноморцу – но если одесситы таки создадут сенсацию, то она не станет удивительной неожиданностью. Сейчас дончане дают шансы не только на победу, а 3-4 гола в собственные ворота.

Колос этой возможностью воспользовался, а вот способны ли на это "моряки"? Вот уже 20 лет они не знают домашних побед над Шахтером. Последний раз торжествовать над "оранжево-черными" удалось аж в 2017 году, В целом в ХХІ веке в данном противостоянии было только четыре победы Черноморца.

Впрочем, это история. Настоящее более печальное – одесситы держатся на дне таблицы, проиграв семь из девяти матчей после Нового года и отстав от зоны плей-офф на пять очков. Веры в сохранение прописки в УПЛ осталось очень мало, а перед матчем с Шахтером еще и выпал центрбек Скиба – ключевой футболист, который и в обороне является стержневым, и при стандартах регулярно обостряет, и сам тянет мяч на чужую треть, завершая классными ударами.

Под руководством Александра Кучера команда стала демонстрировать неплохой футбол, поэтому Шахтеру не следует расслабляться. Впрочем, все хорошие начинания погибали под давлением индивидуальных ошибок – иногда грубых, а в случае с голкипером Аниагбосо еще и трагикомических (хотя вообще-то он хорош). Это изрядно облегчает задачу "горнякам", которым больше нельзя ошибаться. Александрия остается в шести очках впереди.

Кадровая ситуация

Травмированные: Безбородько (под вопросом), Шпорн, Когут, Присяжнюк, Нету, Удод – Судаков (под вопросом), Фесюн, Конопля

Дисквалифицированные: Скиба (Черноморец)

Ориентировочные составы на матч Черноморец – Шахтер

Черноморец: Аниагбосо – Бутко Жоржу, Лацабидзе, Ракицкий, Райан – Билошевский, Габелок – Мустафаев – Попов, Янаков

Шахтер: Резник – Винисиус, Бондарь, Граам, Педро Энрике – Матвиенко – Педриньо, Бондаренко, Марлон, Кевин – Эгиналду

Прогноз "Футбол 24" – победа Шахтера

Можно не сомневаться, что и сейчас Шахтер проведет только 30-45 минут сильного футбола, а Черноморец получит несколько шансов. Тем не менее, даже у Ингульца было бы больше шансов на сенсацию. Нынешние "моряки" слишком уязвимы – а "горняки" прямо сейчас слишком мотивированы.

Интересно, продолжит ли Марино Пушич эксперимент с Матвиенко в опорной зоне. Кроме того, интригует состояние Судакова. Эти вопросы вызывают больший интерес, потому что в победе дончан сомнений не возникает. Хотя...

Ингулец – Динамо: анонс матча УПЛ: анонс матча УПЛ