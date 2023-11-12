В рамках 14-го тура УПЛ Черноморец принимает Рух, а Заря встретится с ЛНЗ. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

Черноморец – Рух

Черноморец продолжает чередовать успешные и неудачные матчи. Разгром Александрии и кубковый триумф над Кривбассом сменились ничьей с Зарей и поражением криворожанам в чемпионате. Далее был вынос Миная (3:0) и кубковый разгром Зари (4:1), после чего случилось фиаско с Металлистом 1925 в чемпионате (1:2, но при игре в меньшинстве с 40-й минуты). И так весь сезон.

Такие качели плохо сказываются на турнирной таблице УПЛ, где "моряки" скатились уже на седьмую строчку. Ситуацию несколько спасает наличие игры в запасе и небольшая дистанция до зоны еврокубков, однако прав на ошибку у одесситов все меньше. В матче с Рухом уже необходимо побеждать – иначе львовяне оторвутся на пять зачетных баллов.

Подопечные Виталия Пономарева пока что держатся на пятой позиции. Победа над Черноморцем позволила бы побороться за топ-4, но вряд ли "желто-черные" ставят такие цели – молодая команда пока не готова выдержать погоню за лидерами, что доказано последними результатами. Для Руха значительно важнее не подпускать к себе Колос, Черноморец, Динамо и других претендентов на Лигу конференций.

Львовяне демонстрируют очень симпатичный футбол. Даже за поражение от СК Днепр-1 коллективу не должно быть стыдно. Несмотря на не слишком сложную модель игры, за руховцами интересно наблюдать – чего только стоят выступления Квасницы. Впрочем, сейчас коллективу нужно поработать и над результатом, ведь в последних трех турах побед одержать не удалось.

Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированы: Иеде – Эдсон Фернандо

Ориентировочные составы на матч Черноморец – Рух

Черноморец: Варакута – Путря, Салюк, Ермаков, Брагару – Васильев, Шпорн – Бадибанга, Хадида, Кузык – Штогрин

Рух: Ледвий – Сыч, Дидык, Холод, Роман – Пидгурский – Квасница, Сапуга, Пастух, Рунич – Климчук

Прогноз "Футбол 24" – тотал больше 2,5

Команды примерно равны. Черноморец сильнее в прессинге и позиционном наступлении, да и вообще сложнее в тактическом плане. Также все восхваляют физическую готовность одесситов – однако в этом плане Рух не слабее. В игровом же плане козырем львовян является фланговая игра, хотя недооценивать центрхавов тоже нельзя.

Обе команды не имеют проблем с результативностью, однако и пропускают стабильно. Кто из них сильнее – сказать трудно, но на тотал больше 2,5 в этом матче можно ставить смело.

Заря – ЛНЗ

Вот и все. Третье поражение в последних четырех матчах оставило Валерия Кривенцова без работы, а Зарю – без главного тренера. И все это случилось посреди недели. К счастью, у луганчан есть Младен Бартулович, который уже собаку съел на подхвате команды после отставки босса (и передачи ее новому начальнику). За несколько дней ему надо было подготовить игроков к ЛНЗ.

Ситуация при этом требует исключительно победы. Луганчане оставляют в зоне плей-офф за выживание, а от зоны прямого вылета их отделяют всего два очка. До "зоны жизни" не хватает трех, так что даже ничья не устроит Зарю. ЛНЗ необходимо бить любой ценой.

У черкасцев задача проще. Им достаточно не проиграть, чтобы удержаться над четверкой аутсайдеров. Более того – подопечные Олега Дулуба еще и увеличат отрыв до четырех зачетных баллов. ЛНЗ вполне по силам выполнить эту задачу, ведь в пяти последних турах они расписали три ничьи (с Александрией, Колосом и Вересом), а также разгромили Оболонь.

Кадровая ситуация

Травмированы: Бутко, Вантух (Заря)

Дисквалифицированные: Муравский (ЛНЗ)

Ориентировочные составы на матч Заря – ЛНЗ

Заря: Турбаевский – Данченко, Джордан, Батагов, Снурницын – Яцык – Антюх, Нагнойный, Мишнев, Горбач – Герреро

ЛНЗ: Пеньков – Ковалев, Лопыренок, Селин – Стасюк, Бойко, Калюжный, Норенков – Наумец, Хобленко, Пасич

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Заря сейчас ничем не лучше Оболони, Александрии или Вереса – и так было под руководством Валерия Кривенцова. Сейчас же команда находится в подвешенном состоянии. Тем не менее, Младен Бартулович вполне способен зацепиться за очки, ведь его футбол пытается идти от простого. При этом в Ингульце его стиль был довольно эффективным.

В нынешних условиях упрощение игры может пойти на пользу Заре, но в победу сейчас не верится. Команды Олега Дулуба слишком сильны в обороне. Ставим на ничью.

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