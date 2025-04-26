Рух в матче 26-го тура УПЛ сезона 2024/25 одолел Черноморец (2:1). Видео голов и обзор поединка смотрите на Футбол 24.

На 20-й минуте Холод лонгболом перебросил защитника Скибу, а Климчук, ворвавшись с левого края штрафной, точным ударом в ближний угол открыл счет.

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На 62-й минуте Бутко выполнил навес с правого фланга, Попов в касание сбросил мяч на дальнюю штангу, где Хобленко замкнул передачу – 1:1! Уже позже Фаал перехватил мяч у штрафной площади одесситов и отдал великолепную разрезную передачу на Рябова, который мощным ударом отправил мяч в дальнюю девятку. Финальный свисток зафиксировал победу Руха.

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