В рамках 7-го тура УПЛ Черноморец принимает Полесье, а Александрия сыграет с Минаем. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

Черноморец – Полесье

Одесский коллектив в текущем сезоне чрезвычайно контрастный как на поле, так и вне его. Черноморец одержал три победы при трех поражениях, причем "моряки" имеют два домашних успеха и три выездных фиаско. Даже в Кубке с Левым берегом получилась неоднозначная история – да, фаворит прошел дальше, но для этого пришлось отыграть аж 120 минут.

Подопечные Романа Григорчука в целом очень нравятся. Это одна из лучших команд чемпионата в плане построения позиционных атак – одесситы по ожидаемым голам идут вторыми после Кривбасса. При этом они создали очень мало моментов в последних двух матчах, потерпев поражения от Ворсклы и Вереса – правда, полтавчан прижимали в конце встречи, а в Ровно "моряки" играли в меньшинстве с 10-й минуты.

Вне поля тоже все непросто. Клуб провел одну из лучших трансферных кампаний в текущем сезоне, создав кадровую глубину и набрав очень крутых футболистов – но один из совладельцев Черноморца недавно загремел под арест. И что дальше? Будем смотреть.

У Полесья ситуация похожая, но на свой лад и без проблем с руководством. Новичок УПЛ накачался кучей сильных футболистов и быстро выскочил на вторую позицию в турнирной таблице – причем в последних трех турах житомирцы исключительно побеждали. А еще была победа в Кубке над Агробизнесом. Круто! Вот только об игре этого же не скажешь.

Индивидуальные достоинства лидеров используются только эпизодически. Для скоростного и техничного Макуана изоляций почти не создают, а Будковский не так уж и часто работает на втором этаже. Ариэльсон только время от времени открывается между линиями, а фулбеки уровня молодежной сборной Украины атакуют глубину в порядке собственной инициативы. Юрию Калитвинцеву пока что не удается собрать все это созвездие в единую систему.

Как следствие, две последние победы прошли при ужасном футболе. До трех голов, проведенных в ворота Александрии в конце встречи, Полесье ничего не создавало. Оболонь тоже нейтрализовала житомирцев, но пострадала из-за сомнительного арбитража в компенсированное время. С таким футболом новичок УПЛ недолго будет держаться вторым – по ожидаемым показателям у Полесья уже сейчас солидный перебор.

Кадровая ситуация

Травмированные: Войтиховский, Бадибанга (Черноморец)

Дисквалифицированные: Салюк (Черноморец)

Ориентировочные составы на матч Черноморец – Полесье

Черноморец: Билык – Путря, Ермаков, Гучек, Брагару – Кузык, Шпорн, Васильев – Штогрин, Иеде, Авагимян

Полесье: Бойко – Кравченко, Чоботенко, Шабанов, Смоляков – Огиря, Кушниренко – Назаренко, Ариэльсон, Макуана – Будковский

Прогноз "Футбол 24"

Учитывая неоднозначную форму обеих команд, делать какой-то прогноз на результат очень трудно. Даже букмекеры поставили примерно равные коэффициенты, хотя небольшое преимущество все же отдают Полесью. Мы же не поставим на конкретный счет – а вот тотал меньше 2,5 выглядит вполне вероятным.

Александрия – Минай

Ротань-стайл не знает побед на протяжении четырех туров подряд. Правда, от Ротань-стайла в Александрии остался только Руслан Петрович – лучшего центрбека-разпасовщина клуб продал (как и значительную часть лидеров), качество новичков пока непонятно, а эффектным футболом здесь и не пахло. "Аграрии" демонстрируют крайне депрессивную игру, имея худший показатель ожидаемых голов. Как и реальных.

С другой стороны, александрийцы и у своих ворот допускают мало. Это – круто, однако на практике такой рисунок означает катастрофически скучные матчи без моментов. Как ни странно, но лучше всего Ротань и Ко проявили себя на фоне Шахтера, едва не закамбечив с 0:2. Хотя с обороной "горняков" острые эпизоды создавали бы и любители.

В целом же вырисовывается тенденция к смене тренерского штаба Александрии уже осенью. Впрочем, сегодня об этом думать не следует. Безвыигрышную серию необходимо прервать при любых условиях.

В Минае сейчас вряд ли думают об отставке Владимира Шарана, но пока что ситуация крайне печальная. Закарпатцы идут на дне турнирной таблицы, забив два гола и пропустив аж четырнадцать. Они не выиграли ни одного матча, потерпев четыре поражения. Показатель атакующих xG – третий с конца, а по качеству обороны закарпатцы превосходят только Оболонь. Интенсивность единоборств вообще самая низкая и мизерная.

Оправдание у "лис" солидное – за шесть туров они успели встретиться с Динамо, Шахтером, Зарей и СК Днепр-1. Причем против киевлян, луганчан и "спортклубовцев" команда сыграла качественно, набрав два очка. К сожалению, позитив смывается домашним разгромом от ЛНЗ и фиаско в противостоянии с Металлистом 1925 – а это прямые конкуренты в борьбе за выживание.

Посмотрим, как дела пойдут дальше. Эпизодически в игре Миная возникают проблески, поэтому списывать подопечных Владимира Шарана рано.

Кадровая ситуация

Травмированы: Михайленко – Воробчак

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Александрия – Минай

Александрия: Шевченко – Копына, Савченко, Логинов, Эрнандес – Сигеев, Смирный, Ковалец – Калитвинцев, Кулаков, Шулянский

Минай: Бандура – Чуев, Немчанинов, Кравчук – Дмитрук, Витенчук, Петько, Булеза – Гечев, Твердохлеб – Вишневский

Прогноз "Футбол 24"

Букмекеры считают Александрию фаворитом матча. Большой разрыв в коэффициентах, вероятно, основывается на слабости Миная на старте сезона – однако там были сильные соперники. Нынешних "аграриев" к их числу отнюдь не присоединить.

Прямо сейчас Александрия не намного лучше закарпатцев. Даже в кадровом плане. Соперники примерно равны, поэтому мы рискнем поставить на ничью.

Шахтер – Оболонь: анонс матча УПЛ