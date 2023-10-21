В рамках 11-го тура УПЛ Черноморец принимает Минай, а Александрия сыграет с Колосом. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

Черноморец – Минай

Одесситы перед международной паузой могли выйти на чистое первое место, однако за него надо было побороться с Кривбассом. "Моряки" одолели криворожан в Кубке, однако в чемпионате не срослось – подопечные Юрия Вернидуба одержали минимальную победу. Теперь Черноморец идет пятым, хотя отставание от второй строчки составляет всего три очка.

Команду Романа Григорчука привыкли восхвалять за интенсивный прессинг и качественное позиционное наступление, но в последних турах этого было незаметно. Возможно, игроки несколько устали, хотя кадровая глубина у одесситов очень серьезная – а вот нестабильность характерна для них на протяжении всего сезона. Черноморец регулярно чередует успешные и провальные матчи (и даже серии), раздавая очки андердогам.

Эти очки изрядно нужны Минаю. Закарпатцы за 10 туров не одержали ни одной победы, потерпев шесть поражений. Руководство списывает их на большое количество ошибок арбитров, да и Владимир Шаран согласен с этим утверждением. "Лисам" действительно не везет в этом плане, но большей проблемой является расточительность в завершающей фазе атак (недозабили более трех голов) и слабая оборона (самый высокий показатель ожидаемых пропущенных).

Недооценивать этот коллектив нельзя, ведь Минай в последнее время существенно прибавил. Команда регулярно создает хорошие моменты и достойно выглядит на фоне середняков УПЛ. Если бы у Миная был лучший кадровый потенциал, то проект Владимира Шарана мог бы стать более кусачим – а пока даже на жилах за результат зацепиться не удается.

Кадровая ситуация

Травмированы: Шевченко, Войтиховский – Воробчак

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Черноморец – Минай

Черноморец: Варакута – Путря, Салюк, Ермаков, Брагару – Дада, Васильев, Шпорн – Брагару, Иеде, Авагимян

Минай: Бандура – Чуев, Немчанинов, Мельник – Дмитрук, Витенчук, Ралюченко, Булеза – Кораблин, Твердохлеб – Одарюк

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Черноморец – однозначный фаворит. Минай, конечно, способен создать проблемы, но закарпатцев не хватает даже для матчей против Оболони. Слишком много расточительства и ошибок, мало возможностей для усиления игры. "Моряки" должны побеждать, хотя в последних турах к ним были вопросы.

Александрия – Колос

Подопечные Руслана Ротаня не знают побед в течение восьми туров УПЛ. Последний раз выиграть в чемпионате александрийцам удалось аж 5 августа – с тех пор команда торжествовала только в кубковой встрече с Рухом. Хотя даже там единственный гол был забит на последних секундах, причем футболистом львовян в собственные ворота. Вот такой он, Ротань-стайл.

Как следствие, "аграрии" расположились прямо над четверкой аутсайдеров, опережая их только благодаря лучшим дополнительным показателям. "Ужас? А шо, не ужас? Ужас" (с). Вот только постепенно статистика Александрии начала идти вверх – и по игре это тоже заметно. Подопечные Руслана Ротаня достойно выглядели на фоне Динамо, интенсивно прессингуя и создавая моменты со стандартов, а с ЛНЗ случались целые игровые отрезки доминирования.

Посмотрим, хватит ли этого для матча против Колоса. Ковалевцы в своем желании не играть самим и не давать играть другим достигли дзена – они расписали аж четыре подряд ничьи, причем три последних поединка завершились со счетом 0:0. Причем очки удалось отобрать у Ворсклы, Полесья и СК Днепр-1. Not bad.

В принципе, это все, что надо знать о футболе подопечных Ярослава Вишняка. И все было бы хорошо, если бы предыдущую победу Колос не добыл аж 12 августа – семь туров назад. Даже в Кубке "хлеборобы" потерпели поражение от Мариуполя. Конечно, такой расклад никого в Ковалевке не устраивает. Зона переходных матчей расположена всего в трех очках позади.

Кадровая ситуация

Травмированы: Логинов, Белошевский (оба под вопросом) – Цуриков (под вопросом)

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Александрия – Колос

Александрия: Шевченко – Копына, Савченко, Кравченко, Эрнандес – Сигеев, Смирный, Ковалец – Калитвинцев, Кулаков, Шулянский

Колос: Фесюн – Золотов, Бурда, Бондаренко – Лучкевич, Милько, Богданов, Черноморец – Демченко, Мякушко – Безбородько

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

В матчах с участием Колоса трудно надеяться на что-то другое, кроме ничьей. Александрия немного прибавила, но недостаточно для уверенного прогнозирования победы – скорее, команда просто перестала быть безнадежной. Ставим на "мировую".

Шахтер – ЛНЗ: анонс матча УПЛ